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РЕМОНТ КВАРТИР В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПО ЦЕНАМ ЗАСТРОЙЩИКА
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Адрес: ул. Коли Томчака 28, офис 528, Санкт-Петербург
Гарантия и сервис до 730 дней на работы
Профессионалы своего дела
Более 1500
выполненных объектов
Ремонт квартир за 26 дней от 8400 руб. за 1 м2 под ключ
+7 (812) 200-94-48
ежедневно с 8:00 до 22:00
Узнайте стоимость и сроки ремонта квартиры по вашим параметрам за 1 минуту
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или нажмите Enter
0%
Где планируете ремонт?
Какой тип ремонта необходимо сделать?
Укажите площадь м²
0
500
Нужен ли демонтаж старого ремонта?
Требуются ли дополнительные работы?
Когда планируете ремонт?
Какая ценовая категория материалов предпочтительна?
Есть ли у Вас дизайн-проект будущего ремонта?
Желаете сразу записаться на замер?
Расчет готов! Введите номер телефона для получения ответа!
Куда направить расчет стоимости?
Отправка формы
Подтвердите, что вы не робот
Далее
или нажмите Enter
0%
Где планируете ремонт?
Какой тип ремонта необходимо сделать?
Укажите площадь м²
0
500
Нужен ли демонтаж старого ремонта?
Требуются ли дополнительные работы?
Когда планируете ремонт?
Какая ценовая категория материалов предпочтительна?
Есть ли у Вас дизайн-проект будущего ремонта?
Желаете сразу записаться на замер?
Расчет готов! Введите номер телефона для получения ответа!
Куда направить расчет стоимости?
Отправка формы
Подтвердите, что вы не робот
Далее
или нажмите Enter
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