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РЕМОНТ КВАРТИР В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПО ЦЕНАМ ЗАСТРОЙЩИКА
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Адрес: ул. Коли Томчака 28, офис 528, Санкт-Петербург
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Более 1500
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Ремонт квартир за 26 дней
от 8400 руб. за 1 м2 под ключ
+7 (812) 200-94-48
ежедневно с 8:00 до 22:00
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стоимость и сроки ремонта квартиры
по вашим параметрам за 1 минуту
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Коммерческая недвижимость
Какой тип ремонта необходимо сделать?
Косметический: быстро и дешево, материалы эконом.класса
Капитальный, евроремонт: надежно и основательно
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или нажмите Enter
0
%
Где планируете ремонт?
Новостройка
Вторичное жилье
Дом/коттедж/таунхаус
Коммерческая недвижимость
Какой тип ремонта необходимо сделать?
Косметический: быстро и дешево, материалы эконом.класса
Капитальный, евроремонт: надежно и основательно
Дизайнерский
Укажите площадь м²
0
500
Ползунок
Нужен ли демонтаж старого ремонта?
Нужен
Частичный
Не нужен
Требуются ли дополнительные работы?
Электромонтажные работы
Установка или замена отопления
Замена канализации
Установка или замена вентиляции
Не требуются
Когда планируете ремонт?
Могу начать уже завтра
В течении 1-2 недель
В течении месяца
Не скоро
Какая ценовая категория материалов предпочтительна?
Люкс
Премиум
Стандарт
Эконом
Есть ли у Вас дизайн-проект будущего ремонта?
Проект есть
Проекта нет
В разработке
Нет, но будет нужен
Желаете сразу записаться на замер?
Да, запишите
Нет, сперва консультация
Нет, просто хочу узнать стоимость ремонта
Расчет готов! Введите номер телефона для получения ответа!
Имя *
Телефон *
Прислать стоимость материалов + работ
Прислать стоимость работ
Прислать стоимость материалов
Куда направить расчет стоимости?
Перезвоните мне, хочу проконсультироваться (беспланая консультация строителя)
WhatsApp
Viber
Отправка формы
Подтвердите, что вы не робот
Далее
или нажмите Enter
0
%
Где планируете ремонт?
Новостройка
Вторичное жилье
Дом/коттедж/таунхаус
Коммерческая недвижимость
Какой тип ремонта необходимо сделать?
Косметический: быстро и дешево, материалы эконом.класса
Капитальный, евроремонт: надежно и основательно
Дизайнерский
Укажите площадь м²
0
500
Ползунок
Нужен ли демонтаж старого ремонта?
Нужен
Частичный
Не нужен
Требуются ли дополнительные работы?
Электромонтажные работы
Установка или замена отопления
Замена канализации
Установка или замена вентиляции
Не требуются
Когда планируете ремонт?
Могу начать уже завтра
В течении 1-2 недель
В течении месяца
Не скоро
Какая ценовая категория материалов предпочтительна?
Люкс
Премиум
Стандарт
Эконом
Есть ли у Вас дизайн-проект будущего ремонта?
Проект есть
Проекта нет
В разработке
Нет, но будет нужен
Желаете сразу записаться на замер?
Да, запишите
Нет, сперва консультация
Нет, просто хочу узнать стоимость ремонта
Расчет готов! Введите номер телефона для получения ответа!
Имя *
Телефон *
Прислать стоимость материалов + работ
Прислать стоимость работ
Прислать стоимость материалов
Куда направить расчет стоимости?
Перезвоните мне, хочу проконсультироваться (беспланая консультация строителя)
WhatsApp
Viber
Отправка формы
Подтвердите, что вы не робот
Далее
или нажмите Enter
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